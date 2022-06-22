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حمدان يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية

22
JUNE
2022
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استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان تشيان مين جيان، رافقه الملحق السياسي الصيني ووي لؤون في مقر المرابطون.
بعد اللقاء، أكد العميد مصطفى حمدان على أهمية موقف القيادة الصينية وعلى رأسها فخامة الرئيس شي جين بينغ، في مواجهة الهيمنة الأحادية الأميركية، ومحاولاتها فرض سياسات قهرية على شعوب العالم، حيث أن الصين تثبت بديبلوماسيتها الحكيمة والوازنة، أن حق الشعوب يجب أن يُحترم، والدعوة الدائمة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ثمن حمدان دور السفارة الصينية في دعم اللبنانيين في أزمتهم الاقتصادية والسياسية، وحرص السفارة على التواصل والحوار، مع كافة الأطياف اللبنانية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً على قيمة الدور الفعال تنموياً واجتماعياً وأمنياً للكتيبة الصينية المشاركة في الأمم المتحدة.
كما شكر حمدان الدور البناء للرفاق في الحزب الشيوعي الصيني، عبر التواصل الدائم في الندوات والمؤتمرات، التي تعقد دورياً، وحرصهم على العلاقة المتينة مع المرابطون.
بدوره، أكد سعادة السفير الصيني تشيان مين جيان حرص جمهورية الصين الشعبية، دعم لبنان في كل المجالات الاقتصادية والصحية والثقافية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني الصديق، والسعي الدائم إلى تثبيت الأمن والاستقرار للبنانيين جميعاً.

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