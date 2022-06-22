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تجمع موزعي الطحين في الجنوب: لاتخاذ قرار سريع برفع الدعم عن القمح وتحرير الاستيراد

22
JUNE
2022
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أصدر “تجمع موزعي الطحين في الجنوب”، بيانا، ناشد فيه “وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وجميع المسؤولين في هذه الدولة، وبعد وصول ربطة الخبز الى أسعار قياسية وتباع في السوق السوداء ويذل المواطن ويهان في سبيل الحصول عليها، ومنعا لتكرار سيناريو البنزين وحصول أحداث أمنية وغيرها وبعد انفلات الطحين المدعوم والمنتهية الصلاحية في السوق السوداء واذا لم يكن قدرة على إكمال الدعم على القمح والقدرة على ضبط توزيعه، إتخاذ قرار برفع الدعم كاملا عن القمح وتحرير الإستيراد لإنهاء هذه المعاناة المستمرة”، لأن الأمور وصلت الى خيار  سيء وهو رفع الدعم وأسوأ وهو جوع الناس وذل الناس وإنفلات الوضع الأمني والامن الإجتماعي”.
 
وختم البيان :” ليكن هذا القرار في أقصى سرعة مع تسهيلات من الوزارت الأخرى المختصة لتخليص معاملات بواخر القمح لإعادة تشغيل المطاحن المتوقفة وإيجاد آلية لشمول ربطة الخبز في البطاقة التموينية”.

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