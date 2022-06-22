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خاص - ميقاتي يهمل بيروت والبقاع: مشروع تجاري جديد لشركاته؟

22
JUNE
2022
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خاص tayyar.org -


يأخذ مرجع اقتصادي على رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي "وجود نزعة لديه ناتجة من غرض خاص وتجاريّ" لم يتوسّع المرجع في شرحه، لإهمال المخطط التوجيهي لإهراءات القمح الذي يوزعها على ٣ مناطق في بيروت (ليس بالضرورة في المكان الحالي) وطرابلس والبقاع dry port.

ويقول المرجع إن ميقاتي يبدّي الإهراء في طرابلس على الإهراءين الآخرين، من دون أن يخوض في تفاصيل ما يخطِّط له رئيس الحكومة المستقيل.
لكن ما لم يفصح عنه المرجع، كشفه مصدر معني بقوله إن ميقاتي يعمل على الإسراع في بناء الإهراء في المدينة كمشروع تجاري خاص يدرّ الأرباح له، عبر تلزيم انشائه الى القطاع خاص الشريك فيه، من دون أن يأخذ في الإعتبار حاجات أساسية تنقص الطرابلسيين. وهو الذي طالما أهملهم وأسقط همومهم ومطالبهم، لم يقم بمشروع منتج واحد لإفادتهم ولخلق فرص عمل.

ويخشى المصدر أن يُصار في النهاية الى حصر الإهراء بطرابلس، بما لا يخدم الغاية من توزيع الإهراءات في ٣ مناطق حفاظا على استدامة الأمن الغذائي للبنانيين، ومع ما يعني هذا التوزيع من توفير فرص عمل كبيرة لأبناء المناطق الثلاث. وهو بذلك يسقط ضرورة الأخذ بالمخطط التوجيهي كاملا، بحيث يبدأ العمل في الإهراءات الثلاثة بشكل متزامن، بما يؤمن الاستدامة المطلوبة للأمن الغذائي، ويمنع المخاطر الناتجة من انعدام وجود خزين استراتيجي للقمح، وهو الأمر الحاصل راهناً نتيجة الدمار الذي لحق بإهراءات بيروت إثر إنفجار المرفأ.

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