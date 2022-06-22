تكتل نيابي جديد... فمن يضم؟

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أعلن النائب أحمد الخير، اليوم الأربعاء، عن "تشكيل تكتل نيابي تحت إسم "تكتل الاعتدال الوطني"، يضمه والنواب وليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم بالإضافة الى هادي حبيش الذي سيكون أمين سر التكتل".

وقال الخير في مؤتمر صحفي: "كتلتنا منفتحة على الحوار مع الكتل السياسية والنواب المستقلين، انطلاقاً من مصلحة البلد وستكون لنا اجتماعات أسبوعية".

وأكد أنه "يجب العمل على وضع استراتيجية دفاعية، لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة، كما العمل على عودة النزوح السوري وتأمين عودته الآمنة، والعمل على تقوية الجيش اللبناني والقوى الأمنية"