لجنة الشباب والرياضة بحثت برنامج الاحتفال بإعلان بيروت عاصمة الشباب العربي لعام ٢٠٢٢

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التأمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور وزير الشباب والرياضة د.جورج كلّاس وتباحث المجتمعون حول برنامج الاحتفال بإعلان بيروت عاصمة الشباب العربي لعام ٢٠٢٢ على ضوء قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العربي.

وأعلن النائب سيمون ابي رميا بعد الاجتماع ان الاحتفال سيطلق عبر نشاط مركزي في تشرين الأول المقبل وسيتضمن نشاطات حول عناوين محددة تقام في مختلف المحافظات وتمتد حتى ايلول ٢٠٢٣.

وتم اقتراح اشراك القطاع الخاص في النشاطات لتأمين التمويل اللازم إلى جانب مساهمة مجلس الجامعة العربية في تغطية جزء من نفقات هذه الاحتفالات.

واعتبر أبي رميا ان هذا الحدث هو صورة ايجابية عن الواقع اللبناني لاستقطاب الشباب العربي مستشهدا بقول الرئيس المصري الذي استعاده ايضا وزير الشباب والرياضة في الاجتماع "إعادة لبنان الى قلب العرب وإعادة العرب الى قلب لبنان". واتفق المجتمعون على متابعة التنسيق في لقاءات دورية.

وأشار ابي رميا الى أنه تمت مناقشة أيضا آلية دعم منتخب لبنان لكرة السلة لما دون ١٦ سنة الذي تأهل لبطولة العالم وآلية مواكبة إنجازه الذي يعتبر حدثًا رياضيًا استثنائيًا.