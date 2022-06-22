منخفض جوي جديد في طريقه الينا؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون #الطقس غداً، قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم السبت حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مما يؤدي إلى طقس متقلب.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و30 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحياناً ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق شمال البلاد فترة قبل الظهر.

الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية.

-الحرارة على الساحل من 23 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 25 درجة، في الداخل من 18 إلى 31 درجة.