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خاص - جعجع الهارب الى الأمام: من موعد لموعد.. من كذبة لكذبة!

22
JUNE
2022
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خاص tayyar.org -

سخر مرجع رفيع من إعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "الاستحقاق الجدي الأول سيكون الانتخابات الرئاسية والتغيير يجب ان يبدأ منها".

وقال المرجع: هذه مقاربة الهروب الى الأمام التي لا يمتلك جعجع غيرها. ها هو كما في الإنتخابات النيابية كذلك اليوم في الإستحقاق الحكومي. لا رؤية ولا حنكة ولا استراتيجيا، ولا حتى تكتيك.

وتابع: قبلاً، جعل من الإنتخابات أم المعارك التي بها سيغيّر لبنان والكون. لكنه حين سئل عن خططه الإصلاحية والإنقاذية لاعادة المال المنهوب، هرب من الجواب وبدا قاصرا بقوله: "نحن نواجه وضعية معقدة جدا في نواحي كثيرة لكن في الوقت المطلوب سنجد لكل عقدة حل".

وختم المرجع: "بعد الإنتخابات النيابية، صار جعجع اليوم في رئاسة الجمهورية، هاربا من الإستحقاق الحكومي! ماذا بعدها؟ من موعد لموعد، ومن كذبة لكذبة".

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