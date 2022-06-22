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نداء الوطن: "جوّ سنّي" غير داعم لتسمية سلام... وعدم وجود حماسة "قواتية"

22
JUNE
2022
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

لا خبر يعلو على "أخبار" التكليف في شريط الأحداث السياسية وباتت الأنظار مشدودة إلى استشارات الغد في قصر بعبدا لحسم الترشيحات والخيارات النيابية إزاء الاستحقاق الحكومي، وسط ارتفاع "حاصل" الأصوات المؤيدة لتسمية السفير نواف سلام كمرشح منافس لمرشح السلطة نجيب ميقاتي، بعد إعلان كتلتي "اللقاء الديمقراطي" و"الكتائب اللبنانية" تبنيهما لتسميته وتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة.

 

غير أنّ دائرة تبني هذا الخيار لا يبدو أنها ستكتمل خلال الساعات المقبلة على ضفة الأحزاب والكتل المعارضة، لا سيما في ظل ما استُشفّ من معلومات عن "جوّ سنّي" غير داعم لتسمية سلام، فضلاً عن عدم وجود حماسة "قواتية" للسير بترشيحه.

 

إذ كشفت مصادر مواكبة لاجتماعات النواب السنّة عن اتجاه "يميل إلى ترجيح كفة التصويت لصالح إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال تشكيل الحكومة الجديدة، على اعتبار أنه الأقدر على إدارة المرحلة حكومياً في الفترة الفاصلة عن نهاية العهد"، مشيرةً إلى أنّ هذا التوجه "يضعف فرص تسمية نواف سلام نظراً لافتقاره إلى التبني النيابي السني لترشيحه، بالتوازي مع عدم وجود أي مؤشرات يُعتد بها تدل على كون تسميته تحظى بزخم عربي ودولي".

نداء الوطن
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