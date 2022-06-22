عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 حزيران 2022

A + A -

الأخبار: صامدون هنا... صامدون هنا...

صراع صامت بين باريس والرياض رفضاً للانفتاح الفرنسي على حزب الله | حصار سعودي لميقاتي: لا حكومة

توقيع عقد استيراد الغاز من مصر: الكهرباء في ملعب أميركا







النهار: تلويح بتلغيم الاستشارات بـ"مرشح مواجهة"

الجمهورية: منافسة بين ميقاتي وسلام

الرياض والقاهرة: أمن لبنان والإتصالات

نداء الوطن: توقيع اتفاقية استجرار الغاز المصري: "ضوء أصفر" أميركي

تسمية نواف سلام: "الجوّ السنّي" غير داعم و"القوات" غير متحمّسة!



البناء: فرنسا للسعوديّة: الإصرار على سلام عبثيّ وتعزيز الانقسام دون فرص للتأليف… وقد ينسحب ميقاتي / فرص سلام للفوز مشروطة بمعجزة جمع القوات والتيار على التسمية… وفرضيّة التأجيل واردة / ترقّب لقرار القوات: الورقة البيضاء تعني صحة تراجع السعوديّة عن سلام والعكس قرار معرك /

اللواء: استشارات التسمية غداً: مفاجأة جنبلاطية تربك العهد والحلفاء!

ظهور سلامة يستفز بعبدا ودورية تداهم منزله.. وتنفيذ اتفاقية الغاز في الملعب الأميركي



l'orient le jour: Gaz égyptien, courant jordanien : beaucoup reste à faire