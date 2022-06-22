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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 حزيران 2022

22
JUNE
2022
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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر مالية أوروبية إن موسكو تبدو على طريق تصعيد اقتصاديّ في ملف الغاز يوصل أوروبا الى غاز صفر في شهر آب المقبل. وهو الموعد الذي يفترض أن تبدأ فيه عدة دول أوروبية بتخزين الغاز لفصل الشتاء ما يعني فتح الباب لانهيار شركات وإفلاس أخرى.

خفايا

توقعت مصادر معنيّة بملف ترسيم الحدود البحرية أن يتأخر الرد الأميركيّ لما بعد زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة وعندها يكون الجواب أن في كيان الاحتلال حكومة مؤقتة وعلينا انتظار الانتخابات في تشرين، وقالت في هذه الحالة سيصبح الأمر بين يدي المقاومة ومراقبتها لعملية الاستخراج من بحر عكا.

 

 


اللواء: أسرار

همس
بات بحكم المؤكَّد أن الرئيس المكلف لتأليف حكومة «جدياً»، يجب أن يحوز على رضى دولة كبرى، معنية بجملة من الملفات الحيوية..


غمز
تراجعت حماسة حزب مسيحي يميني، لجهة البرامج الطنانة التي طرحت إبان الحملة الانتخابية..


لغز
لمس عائدون إلى لبنان، زحمة لبنانية من المهاجرين إلى دول أميركا اللاتينية، خلافاً للتوقعات!

 

 


نداء الوطن: خفايا

تردّد أن رئيساً سابقاً لأحد الأحزاب التقى وزيراً سابقا كان في الحزب نفسه وابتعد عنه ثم تم استبعاده وإقالته لعدم انسجامه مع رئيس الحزب الجديد.

 

لوحظ أنه رغم إعلان النائبين مارك ضو ونجاة صليبا كـ»حزب تقدم» عن تسمية السفير نواف سلام لتأليف الحكومة إلا أنهما بقيا مسجلين في الإستشارات النيابية كنائبين مستقلين من دون أن يشكلا كتلة باسم حزبهما.

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