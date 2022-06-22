الديار: تنفيذ الاتفاق النهائي مع مصر وسوريا لاستيراد الغاز الطبيعي ينتظر الضمانات الاميركية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

انشغلت الأوساط اللبنانية يوم أمس باعلان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، توقيع الاتفاق النهائي لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر الأراضي السورية.

وقال فياض خلال مؤتمر صحافي بمقرِ وزارة الطاقة اللبنانية بحضور السفير المصري، وممثل عن السفير السوري في لبنان: «تنطلق أهمية هذا العقد على المستوى الوطني كونه سيؤمن عند تنفيذه تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية في لبنان وبأفضل تكلفة».

وأضاف فياض أنّ «هذا الاتفاق ما كان ليتم إنجازه لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله»، معربا عن أمله في «الحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة المتعلقة بقانون قيصر للعقوبات لتنفيذ مشروع استيراد الغاز من مصر عبر سوريا».

واعتبرت مصادر مواكبة للملف ان تحسين التغذية الكهربائية باتت رهن قرار اميركي، ولا حجج على الاطلاق يمكن ان تقدمها واشنطن ستكون مقنعة لعدم موافقتها فورا على اعطاء الضمانات اللازمة لمصر والاردن لمدنا بالغاز الطبيعي.

ولا تستبعد المصادر في حديث لـ»الديار» ان «تواصل الولايات المتحدة الاميركية الضغط على لبنان عبر هذه الورقة لمواصلة تقديم التنازلات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية، خاصة بعدما تبين ان الجانب الاسرائيلي غير راض على تمسك لبنان بالخط 23 وكامل حقل قانا».