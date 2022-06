A + A -

غرد الوزير جبران باسيل ناعياً الناشطة في التيار الوطني الحر نادين حداد قائلاً :" نادين خسرت معركتها في وجه السرطان.. ونحن خسرنا روحها الجميلة..فلترقدي بسلام.."



" Nadine lost her battle against cancer... and we lost her beautiful soul❤️ May you rest in peace ... "