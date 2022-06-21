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علوي: مصر لديها التزام استراتيجي بدعم لبنان

21
JUNE
2022
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إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "Egas" مجدي جلال عصر اليوم في السراي الحكومي.

و بعد اللقاء قال السفير المصري: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس لمناسبة توقيع مجدي جلال اليوم العقد لتوريد الغاز الى لبنان".

وأضاف, "مصر لديها التزام استراتيجي إتخذ على أعلى مستوى، بدعم الدولة اللبنانية, في وقت انفجار مرفأ بيروت كنا معا، واليوم نحن الى جانب لبنان لمساعدته على الخروج من هذه الازمة". 

وتابع, "تذكرون بالطبع المسعى الاساسي الذي قام به دولة الرئيس نجيب ميقاتي عندما التقى سيادة الرئيس مرتين، الاولى في شهر كانون الأول والثانية في شهر شباط، وتم الاتفاق على اطلاق هذا المسار".

وأشار إلى أن, "اليوم انجزنا كل التفاصيل الفنية والتعاقدية والتجارية، والكلمة الاخيرة بالمعنى المجازي، لأن السعر الذي تم الاتفاق عليه لتوريد الغاز هو أقل بنسبة ثلاثين في المئة من سعر السوق العالمي، وهذا السعر لدعم لبنان وجزء من الالتزام المصري الدائم بدعم لبنان الى ان نخرج سويا من هذه الازمة الصعبة التي يواجهها هذا البلد الحبيب".

كما استقبل الرئيس ميقاتي النائب عبد العزيز الصمد، ثم النائب السابق عبد الرحيم مراد.

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