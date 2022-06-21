توقيف مروّج مخدّرات وأحد زبائنه في قصقص

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بيان جاء فيه: "من خلال المتابعة والرّصد وتتبّع مروجي المخدّرات ضمن العاصمة بيروت بهدف توقيفهم، بتاريخ 13-06-2022 تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت من إلقاء القبض على أحد المروجين بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات للمدعو (م. م. من مواليد عام 1996، مصري الجنسية) في محلّة قصقص، وهو: م. ن. (من مواليد عام 1990، فلسطيني الجنسيّة)".



وأضاف البيان، "بتفتيشه، ضبط بحوزته: /19/ كيساً شفافًا، بداخل كل كيس /2/غ من مادة الهيرويين، والتحقيق معهما، اعترف الأول بتعاطي المخدرات، فيما اعترف الثاني بما نُسِب إليه لجهة قيامه بترويج الهيرويين سيرًا على الأقدام".



ووفق البيان، "بناءً على إشارة القضاء المختص، أودع الموقوفان مع المضبوطات لدى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما".