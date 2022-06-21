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حسن عليق: المشكلة مش بالقاضيين ابو حيدر وابراهيم، لا المشكلة بالقضاء كمؤسسة

21
JUNE
2022
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غرد الصحافي حسن عليق عبر تويتر بالقزل: "القاضي زياد ابو حيدر يحيل طلب الادعاء على رياض سلامة على النيابة العامة المالية، يعني زياد بو حيدر خالف أوامر رئيسه القاضي غسان عويدات الذي طلب منه الادعاء على سلامة. وخالف قرار محكمة الاستئناف التي رفضت تنحيه عن الملف وقرر يتولى شخصيا تحديد المرجع الصالح للادعاء على سلامة ومين اختار؟ القاضي علي ابراهيم الذي يحفظ منذ اكثر من 8 أشهر قرار الادعاء على سوليدير في درج مكتبهخلافا للقانون، مين؟ القاضي علي ابراهيم العضو في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي يرأسها رياض سلامة شخصياً."
وختم عليق تغريدته: "المشكلة مش بالقاضيين ابو حيدر وابراهيم، لا المشكلة بالقضاء كمؤسسة."

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