وزير التربية واصل جولته العكارية وزار مدرستي الحيصا وتلعباس الغربي وتسلم مذكرة مطلبية وكرر تأكيده حفظ حقوق المعلمين

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زار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، في اطار جولته العكارية، مدرستي الحيصا وتلعباس الغربي واستمع الى هواجس الهيئات الادارية.

وعقد اجتماع في مدرسة الحيصا الرسمية شارك فيه مديرو مدارس سهل عكار

وأفراد الهيئة التعليمة. ورحب مدير المدرسة أحمد الهضام بالوزير الحلبي عارضا بعض الامور التربوية الملحة.

وقدم أمين صندوق رابطة التعليم الاساسي – فرع الشمال مدير مدرسة المسعودية محمد الرجب مذكرة مطلبية الى الوزير الحلبي، جاء فيها:

“العين ترنو إلى إنطلاقة العام الدراسي 2022/2022? والتي لايمكن لها أن تسلك مسارها الصحيح من دون تأمين الحد الادنى من الحياة الكريمة للمعلمين .

إن بعض المطالب الآنية للمدى المنظور وذلك قبل بداية شهر أيلول تتلخص بالتالي:

1) إقرار موازنة عادلة تعطي المعلمين جزءا يسيرا من حقهم فيما خص الراتب الشهري وإن كانت الموازنة ليست في طريقها للاقرار فليكن مرسوم يؤمن هذه الحقوق .

2) إقرار ما يلزم من قانون او مرسوم يعطي بدل نقل بقيمة موازية لاسعار المحروقات والبدء بسداد الحقوق لاصحابها.

3) تأمين الحوافز المالية وألا تتدنى عن 300$ شهريا تدفع عند بداية كل شهر سيما أن “الداتا” باتت متوافرة في الوزارة .

4) رفع قيمة مساهمة تعاونية موظفي الدولة للطبابة والاستشفاء ومنح التعليم بخاصة أنها باتت تلامس ال 5 في المائة من قيمة المدفوعات وما يترتب عليها من أعباء على كاهل المعلمين.

5) إقرار المناقلات في مواعيدها القانونية قبل بداية العام الدراسي لتأمين الاستقرار ضمن البيئة المدرسية .

6) رفع سقف الانفاق من صناديق المدارس .

7)تحرير كل مستحقات الاساتذة من السقوف في المصارف و عدم إلزام البنوك بالبطاقة المصرفية.

8)إصدار قرار يعفى بموجبه جميع المعلمين الذين انهوا التصحيح وسلموا العلامات عقب انتهاء الامتحانات المدرسية قبل 25 حزيران من الحضور الى المدرسة وذلك بهدف التخفيف من الاعباء المادية التي يتكبدها المعلمون للوصول الى المدرسة .

إن عملنا النقابي الهادف الى الحفاظ على المدرسة الرسمية بكل مكوناتها مستمر حتى تصحيح الاجور بشكل عادل يحفظ الحياة الكريمة للمعلمين الكرام”.

وكرر الوزير الحلبي أمام الحاضرين تأكيده حفظ حقوق المعلمين واجراء الامتحانات الرسمية في موعدها”.