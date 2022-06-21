living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير التربية واصل جولته العكارية وزار مدرستي الحيصا وتلعباس الغربي وتسلم مذكرة مطلبية وكرر تأكيده حفظ حقوق المعلمين

21
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، في اطار جولته العكارية، مدرستي الحيصا وتلعباس الغربي واستمع الى هواجس الهيئات الادارية.

وعقد اجتماع في مدرسة الحيصا الرسمية شارك فيه مديرو مدارس سهل عكار
وأفراد الهيئة التعليمة. ورحب مدير المدرسة أحمد الهضام بالوزير الحلبي عارضا بعض الامور التربوية الملحة.

وقدم أمين صندوق رابطة التعليم الاساسي – فرع الشمال مدير مدرسة المسعودية محمد الرجب مذكرة مطلبية الى الوزير الحلبي، جاء فيها:
“العين ترنو إلى إنطلاقة العام الدراسي 2022/2022? والتي لايمكن لها أن تسلك مسارها الصحيح من دون تأمين الحد الادنى من الحياة الكريمة للمعلمين .

إن بعض المطالب الآنية للمدى المنظور وذلك قبل بداية شهر أيلول تتلخص بالتالي:

1) إقرار موازنة عادلة تعطي المعلمين جزءا يسيرا من حقهم فيما خص الراتب الشهري وإن كانت الموازنة ليست في طريقها للاقرار فليكن مرسوم يؤمن هذه الحقوق .

2) إقرار ما يلزم من قانون او مرسوم يعطي بدل نقل بقيمة موازية لاسعار المحروقات والبدء بسداد الحقوق لاصحابها.

3) تأمين الحوافز المالية وألا تتدنى عن 300$ شهريا تدفع عند بداية كل شهر سيما أن “الداتا” باتت متوافرة في الوزارة .

4) رفع قيمة مساهمة تعاونية موظفي الدولة للطبابة والاستشفاء ومنح التعليم بخاصة أنها باتت تلامس ال 5 في المائة من قيمة المدفوعات وما يترتب عليها من أعباء على كاهل المعلمين.

5) إقرار المناقلات في مواعيدها القانونية قبل بداية العام الدراسي لتأمين الاستقرار ضمن البيئة المدرسية .

6) رفع سقف الانفاق من صناديق المدارس .

7)تحرير كل مستحقات الاساتذة من السقوف في المصارف و عدم إلزام البنوك بالبطاقة المصرفية.

8)إصدار قرار يعفى بموجبه جميع المعلمين الذين انهوا التصحيح وسلموا العلامات عقب انتهاء الامتحانات المدرسية قبل 25 حزيران من الحضور الى المدرسة وذلك بهدف التخفيف من الاعباء المادية التي يتكبدها المعلمون للوصول الى المدرسة .

إن عملنا النقابي الهادف الى الحفاظ على المدرسة الرسمية بكل مكوناتها مستمر حتى تصحيح الاجور بشكل عادل يحفظ الحياة الكريمة للمعلمين الكرام”.

وكرر الوزير الحلبي أمام الحاضرين تأكيده حفظ حقوق المعلمين واجراء الامتحانات الرسمية في موعدها”.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout