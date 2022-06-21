تعديل في جدول مواعيد الاستشارات النيابية

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أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ظهر اليوم، التوزيع النهائي لمواعيد الاستشارات

النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الخميس 23 حزيران 2022

لتسمية رئيس يكلف تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد تعديلات طفيفة أدخلت على الجدول الأول

الذي كان وزع قبل أيام.

وفي ما يأتي نص المذكرة التي صدرت عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية:

عطفاً على احكام البنـد /2/ من المـادة /53/ 1 من الدستور، يُجـري السيد رئيس الجمهوريـة

العمـاد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة، يوم

الخميس الـواقع فيه 23/6/2022، في القصر الجمهوري في بعبـدا، وفق التالـي:

- نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب (الساعة 10,00)

فترة قبل الظهر

اللقاء النيابي الشمالي (الساعة 10.15) تضم النواب:

سجيع عطية، احمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، احمد رستم.

كتلة نواب الكتائب (الساعة 10.25) تضم النواب:

سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ.

التكتل الوطني المستقل (الساعة 10.40) تضم النواب:

طوني فرنجية، فريد هيكل الخازن، ملحم طوق .

1 البند /2/ من المادة /53/ من الدستور: يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلّف

بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداَ الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

كتلة للقاء الديمقراطي (الساعة 10.55) تضم النواب:

تيمور جنبـلاط، مروان حمادة، راجي السعد، أكرم شهيـب، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، وائل

أبو فاعور، فيصل الصايغ.

كتلة جمعية المشاريع (الساعة 11.10) تضم النائبين:

عدنان طرابلسي، طه ناجي.

كتلة الوفاء للمقاومة (الساعة 11.20) تضم النواب:

محمد رعد، أمين شري، رامي أبو حمدان، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد،

إيهاب حماده، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار، حسن عز الدين، رائد برو،

ينال صلح، ملحم الحجيري.

كتلة الجماعة الاسلامية (الساعة 11.30) تضم النائب:

عماد الحوت.

كتلة شمال المواجهة (الساعة 11.45) تضم النائبين:

ميشال معوض، أديب عبد المسيح.

كتلة الجمهورية القوية (الساعة 12.00) تضم النواب:

جورج عدوان، شوقي الدكاش، زياد الحواط، جورج عقيص، انطوان حبشي، ستريدا طوق، بيار بو

عاصي، الياس اسطفان، غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، ملحم رياشي، رازي الحاج،

جهاد بقرادوني، نزيه متى، غادة أيوب، سعيد الأسمر، كميل شمعون، الياس الخوري.

النواب المستقلون:

جميل السيد (الساعة 12.15)

حسن مراد (الساعة 12.20)

جان طالوزيان (الساعة 12.25)

فؤاد مخزومي (الساعة 12.30)

أسامة سعد (الساعة 12.35)

عبد الرحمن البزري (الساعة 12.40)

جهاد الصمد (الساعة 12.45)

ميشال ضاهر (الساعة 12.50)

أشرف ريفي (الساعة 12.55)

كتلة مشروع وطن الإنسان (الساعة 13.00) تضم النائبين :

نعمة افرام، جميل عبود.

فترة بعد الظهر

النواب:

فراس السلوم (الساعة 14.30)

ميشال المر (الساعة 14.35)

شربل مسعد (الساعة 14.40)

بلال الحشيمي (الساعة 14.45)

غسان السكاف (الساعة 14.50)

إيهاب مطر (الساعة 14.55)

نبيل بدر (الساعة 15.00)

ابراهيم منيمنة (الساعة 15.05)

بوليت ياغوبيان (الساعة 15.10)

سينتيا زرازير (الساعة 15.15)

ملحم خلف (الساعة 15.20)

وضاح الصادق (الساعة 15.25)

رامي فنج (الساعة 15.30)

ميشال الدويهي (الساعة 15.35)

حليمة قعقور (الساعة 15.40)

مارك ضو (الساعة 15.45)

نجاة عون (الساعة 15.50)

الياس جراده (الساعة 15.55)

فراس حمدان (الساعة 16.00)

ياسين ياسين (الساعة 16.05)

عبد الكريم كبارة (الساعة 16.10)

كتلة التنمية والتحرير (الساعة 16.30) تضم النواب:

رئيس مجلس النواب نبيه بري

علي حسن خليل، علي خريس، قبلان قبلان، ناصر جابر، قاسم هاشم، علي عسيران، محمد خواجه،

غازي زعيتر، أشرف بيضون، ميشال موسى، هاني قبيسي، أيوب حمـيّد، عناية عز الدين، فادي

علامه.

تكتل لبنان القوي (الساعة 16.45) تضم النواب:

جبران باسيل، ابراهيم كنعان، الان عون، نقولا صحناوي، إدكار طرابلسي، جورج عطاالله، سليم

عون، سيمون ابي رميا، سيزار أبي خليل، اسعد درغام، شربل مارون، سامر التوم، ندى البستاني،

فريد البستاني، غسان عطالله، جيمي جبور، محمد يحي.

- كتلة نواب الأرمن تضم النواب:

أغوب بقرادونيان، هاغوب ترزيان، جورج بوشيكيان.