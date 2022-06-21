جورج عطاالله متابعا مشاريع تعبيد طرقات الكورة

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جورج عطاالله البيان التالي:

نتيجةَ مراجعتِنا من قِبَل العديد من أبناء الكورة حول موضوع حاجة عدد من طرقات القضاء لأعمال التعبيد (التزفيت) أسوة بما يحصل ببعض الأقضية المجاورة للكورة يهمنا توضيح ما يلي:

١ - إن أعمال تعبيد الطرقات في بعض الأقضية ومن ضمنها قضاء الكورة ممولةً من البنك الدولي عبر عدة صناديق تمويل أجنبية ( الصندوق الأوروبي - البنك الياباني و….) وقد سعينا مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لأن يكون عدد من طرقات الكورة من ضمن الإلتزام المُحدد في المرحلة الأولى التي تُنفذ حاليا، وهذا ما حصل.

٢ - لقد ذكرنا هذه الوقائع وبشَّرنا بها أهلنا في الكورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي(تويتر وفايسبوك) بتاريخ ٧ تموز ٢٠٢١، وفي مناسبات وإطلالات إعلامية متعددة.

٣ - إن البلدات والطرقات الكورانية المشمولة بأعمال التعبيد في المرحلة الأولى هي:

أ - خط البلمند - قلحات - فيع عفصديق حتى بشمزين.

ب - خط أنفه - زكرون وصولاً الى فيع.

ج - خط دده - برسا ( ضهر العين) إنتهاءً ببلدة رأسمسقا.

٤ - لقد تواصلنا منذ يومين مع صاحب الشركة المُتعهدة والتي تقوم بتنفيذ الأعمال، وأبلَغَنا أن أعمال بناء حيطان الدعم على جوانب الطرقات وأعمال التعبيد تسير كما يجب، وأنه سيُنهي كافة الأعمال المطلوبة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر.

٥ - إننا نعاهد أهلنا في الكورة بمتابعة حاجات منطقتنا بدون كلل أو تعب، من أجل أن تكون الكورة لائقة بأبنائها المستحقين والملتزمين دولتهم وقوانينها.

٦ - إن كل ما نقوم به هو للصالح العام ولفائدة كل أبناء كورتنا الحبيبة بعيداً عن الفئوية وبعيداً عن التطبيل والتزمير والإستعراضات الإعلامية الفارغة... والى مزيد من المشاريع الإنمائية للكورة.