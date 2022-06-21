living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جورج عطاالله متابعا مشاريع تعبيد طرقات الكورة

21
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جورج عطاالله البيان التالي:
نتيجةَ مراجعتِنا من قِبَل العديد من أبناء الكورة حول موضوع حاجة عدد من طرقات القضاء لأعمال التعبيد (التزفيت) أسوة بما يحصل ببعض الأقضية المجاورة للكورة يهمنا توضيح ما يلي:
١ - إن أعمال تعبيد الطرقات في بعض الأقضية ومن ضمنها قضاء الكورة ممولةً من البنك الدولي عبر عدة صناديق تمويل أجنبية ( الصندوق الأوروبي - البنك الياباني و….) وقد سعينا مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لأن يكون عدد من طرقات الكورة من ضمن الإلتزام المُحدد في المرحلة الأولى التي تُنفذ حاليا، وهذا ما حصل.
٢ - لقد ذكرنا هذه الوقائع وبشَّرنا بها أهلنا في الكورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي(تويتر وفايسبوك) بتاريخ ٧ تموز ٢٠٢١، وفي مناسبات وإطلالات إعلامية متعددة.
٣ - إن البلدات والطرقات الكورانية المشمولة بأعمال التعبيد في المرحلة الأولى هي:
أ - خط البلمند - قلحات - فيع عفصديق حتى بشمزين.
ب - خط أنفه - زكرون وصولاً الى فيع.
ج - خط دده - برسا ( ضهر العين) إنتهاءً ببلدة رأسمسقا.

٤ - لقد تواصلنا منذ يومين مع صاحب الشركة المُتعهدة والتي تقوم بتنفيذ الأعمال، وأبلَغَنا أن أعمال بناء حيطان الدعم على جوانب الطرقات وأعمال التعبيد تسير كما يجب، وأنه سيُنهي كافة الأعمال المطلوبة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر.

٥ - إننا نعاهد أهلنا في الكورة بمتابعة حاجات منطقتنا بدون كلل أو تعب، من أجل أن تكون الكورة لائقة بأبنائها المستحقين والملتزمين دولتهم وقوانينها.

٦ - إن كل ما نقوم به هو للصالح العام ولفائدة كل أبناء كورتنا الحبيبة بعيداً عن الفئوية وبعيداً عن التطبيل والتزمير والإستعراضات الإعلامية الفارغة... والى مزيد من المشاريع الإنمائية للكورة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout