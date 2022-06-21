الحجار: حاكم مصرف لبنان صاحب المشكلة

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لفت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار في حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر اذاعة "صوت لبنان"، الى أنه معني بـ"القضايا التي لها علاقة بعقود المؤسسات الرعائية وليس بعلاقة مصرف لبنان مع البنوك"، واكد ان دوره "ينتهي عندما توقع العقود وتحول الاموال الى وزارة المالية".

وقال: "نعمل لتكملة العملية من بدايتها الى نهايتها. فلدى المؤسسات الحق مئة في المئة، ولهذا السبب شاركنا في التظاهرة ونتحرك ليلا ونهارا. ومنذ صباح اليوم زرت وزير المالية بخصوص هذا الموضوع ولكننا لا نستطيع ان نقلب السحر على الساحر". واكد ان "الموضوع ليس لدي انما اتابعه بمبادرة حسن نية تجاه كل الاطر ودعمها".

وذكر الحجار انه دعا "كل وزراء الشؤون العرب لزيارة لبنان، وهذا الاسبوع لدي لقاءات مع مختلف السفراء من اجل دعم هذه المؤسسات، وفي حال كان هناك مشكلة في مكان ما يجب طرحها على صاحبها"، مشيرا الى ان "صاحب المشكلة هو حاكم مصرف لبنان".

وختم: "وقعنا مع البنك الدولي عقد بمبلغ 246 مليون دولار لمساعدة "برنامج أمان"، وفي نهاية الشهر يصبح عدد الاسر المستفيدة منه 57 الفا من اصل 150 وهذا الموضوع نعمل عليه تصاعديا ضمن القدرات والامكانات".