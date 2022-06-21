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لجنة الاشغال وضعت آلية عملها: سنكون "دينامو" لتحريك العمل العام

21
JUNE
2022
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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية وحضور مقرر اللجنة النائب محمد خواجة، والنواب: حسين الحاج حسن، ندى البستاني، علي عمار، عدنان طرابلسي، فيصل الصايغ، انطوان حبشي، فؤاد مخزومي، حسين جشي، محمد يحيى، ابراهيم منيمنة، احمد الخير، فراس السلوم، طه ناجي، نجاة عون، وياسين ياسين.
 
وخصصت الجلسة لوضع آلية عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
 

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عطية: "هناك مواضيع لدى لجنة الاشغال الطاقة المياه كلها دسمة ومنها ماهو خاضع لتجاذبات سياسية ونكد سياسي. اتفقنا في اللجنة ان نكون نواة عمل و"دينامو" لتحريك هذه الملفات واعطائها الاولولية ودعوة الوزراء المختصين وكل اصحاب العلاقة بكل هذه المواضيع الاساسية. وان شاء الله، ابتداء من الاسبوع المقبل سيكون لدينا خطة لكل ملف. وسندعو الخبراء والمختصين للاستماع الى  وجهات النظر، وهناك الكثير من القوانين النائمة سنعيد البحث فيها ونحيلها على الهيئة العامة، واسرع شيء هو موضوع الطاقة المتجددة وتنظيم  هذا القطاع، نحن في صدد ان تكون نواة ولجنة الاشغال فيها الكثير من المختصين، بالتالي ستكون "الدينامو" في مجلس النواب لتحريك العمل العام. كل السادة النواب كانوا منسجمين، وخلفياتنا هي المواطن خصوصا في هذه الازمة الصعبة وفي البلد الذي يعاني ضغطا اجتماعيا واقتصاديا وماليا لم يعد يسمح لأي مغاصرات سياسية سوى العمل الدؤوب والوطني وكل تكاتف وتعاون. وان شاء الله بداية حميدة ونعد الناس بأن نكون على قدر المسؤولية".

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