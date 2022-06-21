ادكار طرابلسي بحث مع وزير العمل في وضع المؤسسة الوطنية للاستخدام وكيفية تفعيل دورها

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تباحث النائب ادكار طرابلسي مع وزير العمل مصطفى بيرم في وضع المؤسسة الوطنية للاستخدام وكيفية تفعيل دورها في ربط الشباب باسواق العمل بالاضافة الى دورها في التدريب المهني المكثف بالشراكة مع مؤسّسات وطنية وعربية ودولية. واطلع النائب طرابلسي من الوزير بيرم على علاقة الوزارة بالمؤسسة والانشطة التدريبية المتنوعة المزمع اقامتها في المدى المنظور.

وكان النائب طرابلسي قد زار مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام ايلي برباري واطلع منه على وضع المؤسسة وموظفيها وحاجاتها وخاصة للتمويل لتفعيل عملها في الظروف الصعبة التي تمر فيها.