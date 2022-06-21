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لهذا السبب انخفضت أسعار المحروقات... هذا ما أوضحه البراكس

21
JUNE
2022
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أوضح عضو نقابة أصحاب المحروقات، جورج البراكس، أن "جدولا جديدا لاسعار المحروقات صدر اليوم في ظل استقرار سعر صرف الدولار، وفقا لمنصة صيرفة المعتمد لاستيراد البنزين على 24900 ليرة، وتراجع بسيط 525 ليرة في سعر صرف الدولار، وفقا للسوق الحرة المعتمدة للمازوت والغاز الذي احتسب 28475 بدلا من 29000 ليرة".

 

ولفت البراكس، في بيان، إلى أن "الجدول بيّن استقرارا في سعر المازوت الديزل المستورد حيث ارتفع الكيلوليتر دولارا واحدا فقط، ما ادى الى تراجع سعر الصفيحة 13000 ليرة لتصبح 738000 ليرة بسبب تراجع سعر الصرف".

وأشار إلى أنه " بالنسبة إلى البنزين فقد تراجع سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب الـ 14 دولارا، ما ادى الى تراجع سعر الصفيحة 8000 ليرة فقط لتصبح 679000 ليرة بسبب ثبات سعر الصرف. اما قارورة الغاز فقد تراجعت 10000 ليرة".

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