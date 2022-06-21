قوى الأمن: توقيف ثلاثة متورطين بسرقة سيارة وتفكيكها في النبطية

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أشارت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات سرقة السّيارات وكشف المتورطين فيها وتوقيفهم، ادّعى أحد المواطنين بتاريخ 6/6/2022، أنَّ مجهولًا أقدم ليلاً على سرقة سيارته نوع "هونداcrv " لون أبيض، أثناء ركنها في مدينة النبطية".



وأوضحت في بلاغ، أنه "على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت دوريّات الشّعبة من كشف هويتَي الفاعلَين، وهما م. ش. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة) و أ. آ. (مواليد عام 2000، عراقي الجنسيّة)". وتابعت: "بتاريخ 17/6/2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة في مدينة النبطية".



ولفتت الشعبة، إلى أنه "بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة السّيارة ونقلها إلى الضاحية الجنوبية، وأنهما عملا على تفكيك بعض القطع منها: (ديبّو البيئة ومصابيح الإنارة الأمامية والخلفية)، وبيعها مقابل مبلغ 600 دولارٍ أميركيٍ، ومن ثم سلّما السيّارة الى المدعو: -ع. ق. (مواليد عام 2002، لبناني الجنسيّة) بهدف تفكيكها وبيعها قطعًا لأحد تجّار السّيارات في بعلبك، لقاء وعدهما له بدفع أجر بقيمة 300 دولارٍ أميركي".



وذكر البلاغ، أن "بالتاريخ ذاته، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة (ع. ق.) المذكور في محلّة حيّ السلّم، وضبطت السّيارة المسروقة. وبالتحقيق مع الأخير، اعترف بما نُسب إليه". وأردف: "بناءً على إشارة القضاء المختص، تم تسليم السّيارة الى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني".