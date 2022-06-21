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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 حزيران 2022

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الأخبار: محمود عبّاس: معركة الخِلافة

أفضّل الحكومة السياسية ولا أفهم عدم الادّعاء على سلامة إلى الآن | عون: أنا مش ضعيف.. أنا قرفان

موقوفو ملف انفجار المرفأ «رهائن» عبود والبيطار والسلطة

 

 

الديار: عدم «مبالاة» سعودية بلبنان: بن سلمان لا يريد مناقشة الملف مع ملك الاردن !
«حلقة مفرغة» حكوميا... ميقاتي يستدرج «العروض» و «التيار» يخفق بإيجاد بديل
تشكيك اسرائيلي - روسي بكميات الغاز ولبنان يوقع الاستجرار اليوم «دون اوهام»

 

 


البناء: بينيت يلقي كرة الانتخابات المبكرة… بوجه نتنياهو… أم بوجه بايدن لقطع طريق اتفاق مع إيران؟ / البخاري يواصل استشاراته النيابيّة بتقدّم نحو تسمية سلام… وميقاتي يلوّح لأوروبا بإعادة النازحين / التيار يفتح الباب لمناقشة فرضيّة ميقاتي إذا بدا سلام مرجحاً… لكنه يحتمي بتوقيع رئيس الجمهوريّة /

 

 


اللواء: المشهد الحكومي المستجد: نواف سلام بمواجهة مرشّح 8 آذار!
ميقاتي لإعادة السوريين بالقانون أو التفاهم الدولي.. وجبل الأزمات يتضخم عشية توقيع عقد استجرار الغاز

 

 


نداء الوطن: البخاري يسعى لوحدة "الصف السنّي"... وميقاتي "يحبس الأنفاس"
"معركة" التكليف تحتدم: أسهم نواف سلام ترتفع

 

 


النهار: الخيارات تنحصر بين ميقاتي ونوّاف سلام؟

 

 

 

الجمهورية: لعبة "أوراق مستورة" قبل الإستشارات

بو حبيب لـ الجمهورية: 4 أشهر حاسمة

 

 

 

l'orient le jour: Pour Mikati, les choses se compliquent

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