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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 حزيران 2022

21
JUNE
2022
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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي إن مؤشرات توقيع الاتفاق النووي مثل مؤشرات عدم توقيعه متساوية، كما هي احتمالات زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة بين التمهيد للتوقيع أو للمواجهة مع إيران، كما هي الانتخابات المبكرة في الكيان بين الأزمة الداخلية وقطع الطريق على توقيع الاتفاق مع إيران.

خفايا

قال مصدر نيابي إن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة تجري حتى يوم الخميس في اليرزة في منزل السفير السعودي وتنتقل الخميس الى قصر بعبدا واستشارات اليرزة ستظهر نتائج استشارات بعبدا ولكن لا أحد يتحدّث عن تدخل، بل يتساءلون عن تأليف قبل التكليف يتهمون به رئيس الجمهورية.

 

 

 

اللواء: أسرار


غمز
عاد العمل بمراسيم التوقيع الخاص، بمعزل عن مجلس الوزراء، والاكتفاء بتوقيع الرئيسين والوزير المختص وربما وزير المال.


لغز
تواجه هيئة معنية بالانتخابات قلة حرفة في عملها، مما يجعل دورها، رقابياً لاحقاً، لا يقدم ولا يؤخر في مجرى العملية في الصناديق!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

أبدت اوساط اقتصادية عربية ارتياحها لدور لبنان في اتحاد المقاولين العرب بعد قيام ممثل لبنان بدور تقريب وجهات النظر بين مختلف ممثلي الاتحادات العربية وتذليل العقبات التي تحول دون انشاء اتحاد المقاولين في الدول الاسلامية، وفقاً لتوجهات الهيئات الاقتصادية في لبنان.

 

إستغربت اوساط حكومية عدم سير الوزارات المعنية بالخطة التي اقرها مجلس الوزراء لتشجيع زراعة القمح، لا سيما لجهة رفض وزارة المالية شراء محصول القمح من المزارعين.

 

شبهت اوساط سياسية امتناع لبنان عن سداد مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، بقرار التوقف عن الدفع غير المنظم الذي اتخذته حكومة حسان دياب، مشيرة الى ان خلفيات هذا القرار سياسية وتهدف الى عرقلة تنفيذ بعض المشاريع في بعض المناطق من خلال تجميد التمويل من الصناديق العربية.

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