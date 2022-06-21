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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لم ينجح حتى الان، حراك السفير السعودي الوليد البخاري باتجاه عدد من النواب السنة لم يتمخض عنه اي نتيجة ملموسة في ظل غياب دعم مباشر لاي مرشح، فيما لم يسمع هؤلاء اي كلام حول وجود «فيتو» سعودي على ميقاتي.

ولهذا تتجه القوات اللبنانية الى عدم تسمية ميقاتي، الا اذا حصلت على تعهدات بحصّة وازنة في الحكومة المقبلة، واذا لم يحصل هذا الامر، لن تقترح اي مرشح آخر، وهو مؤشر واضح يعكس غياب المبادرة السعودية لخوض مواجهة في هذا السياق.

اما مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، فما يزال عند موقفه الحاسم بعدم التدخل في تزكية اسم على حساب آخر، فيما يتجه النواب السنة بمعظمهم الى تسمية ميقاتي.