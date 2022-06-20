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رعد: تأمين الكهرباء هو أوّل الأولويات

20
JUNE
2022
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أكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ "لبنان يعاني من أزمة على الصّعد كافة، ومن المفترض علينا بعد انتهاء الانتخابات النيابية أن نتصدى لهذه الأزمة ونجد الحلول للمشاكل التي تداهم كل بيت بدءًا من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السّلع والمواد وتفلّت سعر صرف الدولار وعدم استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتربوي، وصولًا إلى أزمة أقساط المدارس وكلفة النّقل ومستحقات المعلمين إضافةً الى عجز الكثيرين عن تسجيل أولادهم".

وخلال حفلٍ تأبينيّ أقيم في بلدة عدشيت الجنوبية، أشار رعد إلى أنّ, "حُسن استثمارنا لثروة الغاز الواعدة في مياهنا الإقليمية هو المدخل المتاح والمعوَّل عليه في السّنوات المقبلة لحل مشاكل بلدنا والنهوض بأوضاعه".

ودعا رعد إلى "الكفّ عن تعطيل المشاريع وعرقلة تنفيذها".

واعتبر رعد أنّ, "تأمين الكهرباء هو أوّل الأولويات وعلى الحكومة أخذ ذلك على عاتقها بأقل كلفة وأسرع وقت".

وحول موضوع الاستشارات النيابية, قال رعد: "ستدلي كتلتنا بدلوها وتسمي الرئيس الذي تراه مناسبًا لإدارة المرحلة الحكومية الراهنة دون توهّم".

وأكّد على ضرورة, "أن يكون منفتحًا على المعالجات الواقعية وفي الوقت نفسه أن يعرف قدر وأهمية المقاومة في حماية البلاد وخطورة أيّ تفريط برصيدها ودورها الوطني الضروري للبنان واللبنانيين".

وختم رعد قائلًا: "إنّ المرحلة الحاضرة تتطلّب قرارات صعبة وجريئة ومنصفة في آن، كما تتطلّب الكثير من الدقة والأمانة وبُعد النّظر".

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