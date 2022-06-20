أخبارٌ "مفبركة"... مكتب ميقاتي يوضّح

A + A -

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بيانٌ جاء فيه, "يتم التداول باخبار وتسريبات عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بموقف الرئيس ميقاتي من موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد".



وأضاف, "من الواضح أن هذه الاخبار هدفها استدراج ردة فعل من الرئيس ميقاتي،علما ان دولته كان واضحا منذ البداية باعلانه ان لا موقف من قبله قبل كلمة السادة اعضاء مجلس النواب".



وتابع, "وفي هذا الاطار، فاننا نؤكد أن كل ما ينسب الى مصادر الرئيس ميقاتي غير صحيح، وأن أي خبر يتعلق بالرئيس ميقاتي لا يعتد به ما لم يكن صادرًا عنه شخصيًا أو عن مكتبه الاعلامي, فاقتضى التوضيح".