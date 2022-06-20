living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وهاب بعد زيارته ابراهيم أمين السيد: إجماع لبناني على حق لبنان في الاستفادة من كل ثرواته من دون تفريط

20
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد، بحضور نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي والدكتور علي ضاهر، تناول اللقاء التطورات المحلية والاستحقاقات المقبلة. 
 
بعد اللقاء، أشار وهاب إلى أن "هناك شبه إجماع على حق لبنان في ثروته"، وقال: "هذا الأمر يدفعنا إلى أن نستفيد من نقطة قوة لبنان، وهي المقاومة". 
 
وتناول  "المطلب الشعبي الكامل ليستفيد لبنان من كل ثرواته من دون تفريط"، متمنيا "أن يترافق هذان الموقفان القويان مع موقف رسمي قوي، وأن تقرر الدولة ماذا تريد من هذا الملف وبشكل سريع"، وقال: "إن الأميركي والإسرائيلي يدركان أن موقف المقاومة السياسي ليس للمناورة، والمقاومة جاهزة حتما، ولكن على لبنان الرسمي أن يكون جاهزا. وعليه أن يقول هل حقوق لبنان ضائعة أم هناك إمكانية لتثبيت حقه عبر المفاوضات. هذا أمر أساسي، لا يمكن تأجيله خصوصا أن الإسرائيلي يعمل كل يوم في هذا الموضوع، ثم إن هذا الباب هو الوحيد للبنان اليوم للفرج". 
 
ولفت إلى "المشكلة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان، ولا أحد قادر على حلها"، وقال: "يتم التفاوض مع البنك الدولي على 3 مليارات دولار، ومليار من هنا وآخر من هناك، ونحن نملك ما يوازي هذا المبلغ عشرات المرات، إذا حددنا موقفنا السياسي بمعزل عن حساباتنا الشخصية، فأين موقف لبنان الرسمي؟ وأين مصالح اللبنانيين؟ وعلى ضوء ذلك، يتقرّر كل شيء". 
 
وعن تشكيل الحكومة، قال وهاب: "بدأنا نسمع نظريات 3 أشهر أو 4 أشهر لا تحرز. في هذه الأشهر، قد يموت مئات الناس من السرطان وعلى أبواب المستشفيات، وآلاف الطلاب لا يعودوا قادرين على التسجيل في المدارس والجامعات. كما أن هناك أناسا لا يستطيعون الوصول الى أعمالهم، والدوائر قد تقفل". 
 
واستغرب "هذا الترف في الوقت لدى هؤلاء الناس الذين يطلقون هذه النظريات"، وقال: "كل ساعة ضرورية، وكل يوم ضروري، لكن يبدو أنهم منقطعون عن الناس ولا يرون حجم المشاكل التي يعانوها". 
 
وسأل: "من يقرر إذا لم تشكل حكومة، أن الانتخابات الرئاسية ستحصل؟ موضحاً أن "هذه الحكومة يجب أن تعمل يومياً، ويجب أن تضع الخلافات السياسية جانبا وتأخذ 4 أو 5 ملفات فقط، منها تأمين الدواء والاستشفاء ومعالجة موضوع الكهرباء وموضوع استجرار الغاز المصري موقتا وإيجاد حل جذري لموضوع الكهرباء". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout