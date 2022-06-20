الدكتورة عاتكة بري للـtayyar.org: لا داعي للهلع بموضوع جدري القرود وهذا الفيروس لا ينتقل كما تنتقل كورونا

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لفتت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري للـtayyar.org الى أن الحالة المصابة بجدري القرود التي تم تسجيلها في لبنان، دخلت الى الأراضي اللبنانية

منذ عدة أيام عبر مطار بيروت، مع عدم إفصاحها عن الدولة الآتية منها لعدم بث الذعر في صفوف الركاب لأن الفيروس لا ينتقل بهذه الطريقة.

وأكدت بري لموقعنا أن المصاب الذي تم رصد حالته، شعر بعوارض لدى وصوله الى بيروت فراجع طبيبه وتمت متابعة الحالة وهو اليوم معزول في منزله، وهناك مراقبة للناس المقربين جدّاً منه وليس المحيط بشكل عام ولا داعي للهلع.

ولفتت بري الى أن هذا الفيروس ينتقل عبر الرذاذ التنفسي لمدّة طويلة أو عبر المشاركة بالأسرّة أو استعمال الأغراض الشخصية، معتبرة أنه للوقاية من هذا الأمر يجب الحفاظ على النظافة الشخصية بصورة كبيرة وغسل اليدين بطريقة متكررة وعزل أي حالة مصابة اذا وُجدت داخل المنزل.

وفي الختام أشارت بري الى أنه من المهم في هذه الأيام أن يتوجه اهتمام الناس بصورة أكبر الى عودة أرقام الاصابات بكورونا الى الارتفاع، لأن فيروس جدري القرود غير منتشر وهو لا ينتقل بالسرعة والطريقة التي تنتقل بها كورونا، "لذلك على الجميع توخي الحذر والانتباه من وباء كورونا، والعودة الى إرشادات السلامة ضرورة في هذا الاطار".