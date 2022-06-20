رئيس أركان الجيش النيبالي زار منطقة عمليات اليونيفيل في القطاع الشرقي

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زار رئيس أركان الجيش النيبالي الجنرال برابهورام شارما منطقة عمليات اليونيفيل في القطاع الشرقي مترئسا وفدا ضم تسعة أشخاص، بهدف الاطلاع على مختلف أوجه مناطق المهمات ومستقبلها، بالاضافة الى دعم جنود حفظ السلام في قوات اليونيفيل.



وزار شارما قاعدتين في ابل السقي UNP 7-2 و NEPBATT HQ 8-30 في ميس الجبل، في القطاع الشرقي والأماكن الاستراتيجية المهمة في منطقة انتشار الكتيبة النيبالية بما في ذلك منطقتا بئر شعيب وحقل الزيتون، حيث تم تكريمه في كلتي القاعدتين.



والتقى شارما خلال زيارته، قائد القطاع الشرقي الجنرال اغناسيو أولازابال الروز، بالاضافة الى العديد من الشخصيات المدنية للتعرف على المميزات الخاصة للمهمة، كما كرم 68 جنديا شجاعا، مستذكرا تضحياتهم من أجل حفظ السلام في جنوب لبنان.



وافتتح حديقة غوراخ الخضراء الجديدة في مقر الكتيبة في ميس الجبل، وزرع أشجار أرز في قاعدة UNP 8-30، بحضور رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير وعناصر من الجيش اللبناني.



واختتم الحفل بعرض ثقافي أدته القوات النيبالية