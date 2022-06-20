المرتضى استقبل الفنانين الفلسطينيين منفذي اكبر جدارية في الحمرا

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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، الفنان الفلسطيني المبدع في فن "الغرافيتي" بلال خالد وزميله الفنان نضال الوحيدي اللذين شكرا الوزير لدعوتهما من قبل وزارة الثقافة والحضور الى لبنان لتنفيذ جدارية تعتبر الاعلى والاكبر في الجمهورية اللبنانية. وتسلم المرتضى من الضيفين هدية رمزية عربون شكر وتقدير، مكتوب عليها عبارة "عيوننا ترحل اليك".

المرتضى

ثم انتقل الوزير المرتضى وضيفيه الى موقع الجدارية التي نفذها الفنانان خالد والوحيدي في منطقة الحمرا - شارع الكومودور لاخذ الصورة التذكارية، حيث كان له كلمة، استهلها بتوجيه "تحية خاصة الى الاعلاميين الذين يعملون ويواكبون الاحداث في ظل الظروف الراهنة"، لافتا الى ان "وزارة الثقافة بالتعاون مع اصدقاء، عملت بصمت لاستضافة الفنانين ولتجسيد هذه الجدارية باللونين الاحمر والابيض والتي نفذها بلال خالد ونضال الوحيدي، الشابان الفلسطينيان مع الاشارة الى ان احدهما جاء من غزة التى لها رمزية غير عادية عندي شخصيا".

وقال: "نفذت هذه الجدارية في شارع الحمرا لما لهذا الشارع من رمزية ثقافية غير عادية، ونحن مصرون على ان يستعيد هذا الشارع دوره الذي كان يؤديه تاريخيًا على مستوى ان يكون معنيا بكل ما هو مرتبط بالثقافة العامة في البلد ومنها ما هو مرتبط بالقضية المركزية قضية فلسطين".

ورأى أن "الجدارية نفذت باسلوب اكثر من رائع تشكيليًا خطا وألوانًا وهي الأعلى والاكبر في الجمهورية اللبنانية، تضمنت ابياتا من قصيدة للشاعر غسان مطر وانشدتها الفنانة جوليا بطرس، بكم نبني الغد الأفضل بكم نمضي وننتصر".