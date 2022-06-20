أوكرانيا تقصف منصات نفط في البحر!

حاكم جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسونوف، يعلن أنّ القوات الأوكرانية قصفت منصات حفر بحرية تابعة لشركة "تشورنومورنيفتيغاز"، ما أدى إلى سقوط جرحى.

أعلن حاكم جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسونوف، اليوم الإثنين، أنّ القوات الأوكرانية قصفت منصات حفر بحرية تابعة لشركة "تشورنومورنيفتيغاز"، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وأوضح أكسيونوف أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص، وأُصيب ثلاثة منهم، فيما يستمر البحث عن آخرين من أصل 12 شخصاً كانوا على متن المنصات في البحر الأسود.

وكتب على تلغرام حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف المعيّن من جانب موسكو، "هذا الصباح، هاجم العدو المنصات النفطية لشركة +تشيرنومورنيفتغاز+ Chernomorneftegaz (...) نعمل حالياً على إنقاذ الناس".

وأَضاف أنّ وزارة الدفاع الروسية تجري عملية إنقاذ بمشاركة سفن دورية وطيران في منطقة منصات الحفر البحرية التي تعرضت للضربة الأوكرانية.

وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في آذار/ مارس 2014، إذ صوت غالبية السكان لإعادة التوحيد مع روسيا.

كذلك، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شباط/ فبراير الماضي، مراسيم بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.