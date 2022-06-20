living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوكرانيا تقصف منصات نفط في البحر!

20
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حاكم جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسونوف، يعلن أنّ القوات الأوكرانية قصفت منصات حفر بحرية تابعة لشركة "تشورنومورنيفتيغاز"، ما أدى إلى سقوط جرحى.

أعلن حاكم جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسونوف، اليوم الإثنين، أنّ القوات الأوكرانية قصفت منصات حفر بحرية تابعة لشركة "تشورنومورنيفتيغاز"، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وأوضح أكسيونوف أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص، وأُصيب ثلاثة منهم، فيما يستمر البحث عن آخرين من أصل 12 شخصاً كانوا على متن المنصات في البحر الأسود.

وكتب على تلغرام حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف المعيّن من جانب موسكو، "هذا الصباح، هاجم العدو المنصات النفطية لشركة +تشيرنومورنيفتغاز+ Chernomorneftegaz (...) نعمل حالياً على إنقاذ الناس".

وأَضاف أنّ وزارة الدفاع الروسية تجري عملية إنقاذ بمشاركة سفن دورية وطيران في منطقة منصات الحفر البحرية التي تعرضت للضربة الأوكرانية.

وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في آذار/ مارس 2014، إذ صوت غالبية السكان لإعادة التوحيد مع روسيا.

كذلك، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شباط/ فبراير الماضي، مراسيم بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي  لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout