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موت الطفلة "ياسمين" .. وماذا أوضح مستشفى " هيكل"؟!

20
JUNE
2022
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أوضح مستشفى هيكل، في بيان، حول وفاة الطفلة ياسمين أنّه "وردنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده رفض استقبال المريضة ي.ر.م في مستشفى هيكل على خلفيّة عدم دفع مبلغ مالي، ‏ممّا أدّى فيما بعد إلى وفاة الطفلة".

وقال: "في البداية، تتقدم إدارة مستشفى هيكل من عائلة الفقيدة بأحرّ التعازي طالبين لها الرحمة. كما تؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً".

وأضاف: "تم استقبال الطفلة ي.ر.م في قسم الطوارئ في مستشفى هيكل في 18‏/6‏/2022 في تمام الساعة التاسعة والثلث صباحاً وهي تعاني من استفراغ وحرارة. وبحسب الأهل كانوا قد حاولوا إدخالها إلى عدة أقسام طوارئ منذ الصباح الباكر. بعد إدخال الطفلة إلى قسم الطوارئ وأخذ المؤشّرات الحيويّة لها ‏التي كانت طبيعية باستثناء الحرارة المرتفعة؛ تمّ فحصها من قبل الفريق الطبّي في الطوارئ و إجراء الفحوصات المخبريّة اللازمة و إعطائها الأدوية التي تتناسب مع حالتها بانتظار إجراء الفحوصات الشعاعية".

وتابع: "هنا حدث مع الطفلة ما يحدث مع عدة أطفال عند وجود حرارة مرتفعة: serum out ، لذلك كانت بحاجة لوضع مصل من جديد و إجراء الصورة الشعاعية المطلوبة (TDM abdominal). تعذّر على الفريق التمريضي في الطوارئ وضع المصل من جديد، وبحسب البروتوكولات في المستشفى طلب الاستعانة بفريق متخصّص من قسم العناية لوضع مصل آخر. وهنا أراد الأب أخذ الطفلة والذهاب بها رغم محاولة إقناعه من قبل أطباء الطوارئ بأن ذلك قد يعرّض حياتها للخطر. تبين نتيجة الفحوصات أنّ الطفلة تعاني من وجود آثار دم في الخروج وهي بحاجة لدخول المستشفى لمتابعة تلقي العلاج اللازم (الذي ربما يكون جراحيّ)".

وأردف: "هنا توجه والد الطفلة إلى قسم الادارة لإتمام معاملات الدخول بينما بقيت الطفلة في الطوارئ لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج وهذا ما يحدث عادةً ولا يؤخر إجراء أية فحوصات أو علاجات للمريض. ‏عاد الأب وأخذ طفلته وخرج من الطوارىء دون الرجوع للفريق الطبي او التمريضي وذلك في تمام الساعة 12.07. وبالطبع بدون تسديد أية مبالغ مالية لقاء الفحوصات والعلاجات الأولية التي أجريت لها".

وأشار إلى أن "حالة المريضة كانت مستقرة وعلاماتها الحيويّة ثابتة في قسم الطوارئ ونتيجة فحوصاتها ضمن المعايير الطبيعية عدا وجود آثار دم في الخروج. عليه، إن ملفّ الطفلة الطبيّ والإلكتروني وأرشيف كاميرات قسم الطوارئ تحت التصرّف في حال احتجنا إلى الرجوع إليها. إننّا في مستشفى هيكل كنّا ومازلنا ثابتين على رسالتنا رغم الظروف الصعبة، التّي تقضي باستقبال وعلاج جميع الحالات الطارئة دون أي استثناء، وطلب الموافقات الإدارية لدخول المرضى للمستشفى لا يعني التأخير في العلاج".

وختم: "نحن اليوم أحوج من أي وقت إلى التكافل والتضامن معاً لحماية ما تبقى من أدمغة طبية دون المساس بسلامة المرضى. عليه، نطلب من جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ توخي الحذر والدقة في نقل المعلومات".

 

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