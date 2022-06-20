بالصورة: وصول باخرة جديدة إلى "كاريش"!

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أظهر موقع متخصّص بتتبع السفن وصول باخرة من نوع "Stena IceMAX" إلى حقل "كاريش"، وهي المنطقة النفطية المتنازع عليها بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الموقع والصور المرفقة، يبدو أنّ الباخرة الجديدة تقترب من شمال باخرة "Energean Power"، كما تُظهر الخريطة أنّ "Stena IceMAX" أقرب إلى حدود لبنان من الباخرة الأولى.

وكانت سفينة الحفر الأولى وصلت منذ أسبوعين إلى حقل "كاريش"، ما سيسمح للإسرائيليين باستخراج الغاز وضخّه إلى ساحل فلسطين المحتلّة خلال 3 أشهر.

هذا الأمر استدعى استنفاراً سياسياً في لبنان. وقد شهدت الساحة اللبنانية عودة للوسيط الأميركي آموس هوكستين الثلاثاء الماضي، الذي قدّم عرضاً جديداً لترسيم الحدود البحرية، يستثني حقل "كاريش" الذي يقع في منطقة متنازع عليها.