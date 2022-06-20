أصحاب المولدات: "الموتور" بالدولار !

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بيان صادر عن تجمع اصحاب المولدات الخاصة:

اجتمع صباح اليوم أصحاب المولدات الخاصة ، وتم الاتفاق على عدة نقاط لرفعها لوزارة الطاقة:

اولاً: تم الاتفاق على اعتماد تسعيرة بالدولار اي قبضها بالليرة اللبنانية ولكن احتسابها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.

ثانياً: تم الاتفاق ايضاً على رفع سعر الشطر الثابت في التسعيرة من خلال الاتفاق مع وزارة الطاقة حول التسعيرة الجديدة.

ثالثاً: الاتفاق على رفع ساعات التغذية من المولدات الخاصة بشرط التفاهم بين صاحب المولد والمشتركين.

وفي الختام توجه المجتمعون لوزارة الطاقة التعاون في ظل هذه الظروف القاسية على اصحاب المولدات وبالاخص مع الغلاء العالمي للمازوت وتقلبات سعر صرف الدولار في لبنان.



وشدد المجتمعون على أهمية الوقوف بصف المشتركين الذين يعانون مثلهم من ظروف أقتصادية قاسية.