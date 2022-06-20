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الاجتماع الأول للجنة التربية النيابية: خارطة طريق للقطاع التربوي وكيفية إنقاذه

20
JUNE
2022
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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد، وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: ايهاب حمادة، علي خريس، اشرف بيضون، علي فياض، انطوان حبشي، سليم الصايغ، بلال حشيمي، غسان سكاف، اسامة سعد، بلال عبدالله وعدنان طرابلسي، وذلك لبحث منهجية عمل اللجنة.
اثر الجلسة، قال النائب مراد: "اليوم، كان اول اجتماع للجنة التربية والثقافة. قدمنا خارطة طريق للقطاع التربوي وكيفية إنقاذه وتمت مناقشات ايجابية من جميع الزملاء داخل اللجنة، وتوافقنا بالاجماع على كيفية انقاذ العام الدراسي الحالي. في الاسبوع القادم سنناقش مشاكل الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية والخاصة لنكون جاهزين للعام الدراسي ونستكمله، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لنستطيع الحفاظ على هذه الاجيال، فهي الركيزة الاساسية لهذا الوطن وعلينا الحفاظ على هذه الاجيال، وسنعمل لوضع خطة طوارىء لانقاذ القطاع التربوي".

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