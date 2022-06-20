living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية بحث مع رئيس وزراء انتيغوا وبربودا في تعزيز العلاقات مع بلاده

20
JUNE
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الرئيس عون اكد رغبة العديد من اللبنانيين في الاستثمار فيها ودعمه لبرنامج التبادل الطالبي
 
الرئيس براون: لدينا رغبة في توطيد العلاقات بين البلدين وإيجاد مجالات جديدة للتعاون الثنائي وزيادة الاستثمارات المتبادلة وهناك نحو الفي مواطن لبناني في انتيغوا وبربودا
 
ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس وزراء دولة انتيغوا وبربودا السيد غاستون الفونسو براون خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ترحيب لبنان بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما في المجالات التربوية والثقافية والسياحية، إضافة الى وجود رغبة لدى العديد من اللبنانيين في الاستثمار في انتيغوا وبربودا. واكد الرئيس عون دعمه لانجاح برنامج التبادل الطالبي، منوهاً بالدور الذي يلعبه أبناء الجالية اللبنانية في انتيغوا وبربودا، لاسيما مع وجود مجموعة من الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في جامعات العاصمة سانت جونز.
 
وكان الرئيس براون اعرب عن سعادته لزيارة لبنان، وهي الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 2017، معتبرا ان تعيين سفير مقيم في بيروت يعكس الأهمية التي تعلقها الحكومة على صعيد تعزيز التعاون بين البلدين. ولفت الى وجود نحو الفي مواطن لبناني في انتيغوا وبربودا يلعبون دورا مهما في الاقتصاد والتربية والسياحة. وقال : لدينا رغبة في توطيد العلاقات بين البلدين وإيجاد مجالات جديدة للتعاون الثنائي وفي المحافل الدولية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، لذلك لا بد من وضع اطر للاستثمار واتفاقيات لحمايته من بينها الازدواج الضريبي". واعتبر الرئيس براون ان التعاون في المجال التربوي له أهميته لأن المستوى التعليمي في الجامعات في انتيغوا وبربودا عال، وثمة طلاب لبنانيون تخرجوا منها او هم يتابعون تحصيلهم الجامعي حتى الآن. وشكر الرئيس براون رئيس الجمهورية على دعمه لرغبته في تفعيل العلاقات وعقد اجتماعات مع الوزراء اللبنانيين المختصين وتبادل الزيارات.
 
وضم الوفد المرافق للرئيس براون، وزيرة الإسكان والأراضي والتجديد العمراني السيدة ماريا فانيسا براون، ووزير السياحة وتطوير الاستثمار السيد هنري شارل فرنانديز والسيدة جيل اليزابيث فرنانديز، وسفير انتيغوا وبربودا في لبنان السيد حنا عكر. وحضر المحادثات عن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout