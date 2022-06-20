رئيس الجمهورية بحث مع رئيس وزراء انتيغوا وبربودا في تعزيز العلاقات مع بلاده

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الرئيس عون اكد رغبة العديد من اللبنانيين في الاستثمار فيها ودعمه لبرنامج التبادل الطالبي

الرئيس براون: لدينا رغبة في توطيد العلاقات بين البلدين وإيجاد مجالات جديدة للتعاون الثنائي وزيادة الاستثمارات المتبادلة وهناك نحو الفي مواطن لبناني في انتيغوا وبربودا

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس وزراء دولة انتيغوا وبربودا السيد غاستون الفونسو براون خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ترحيب لبنان بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما في المجالات التربوية والثقافية والسياحية، إضافة الى وجود رغبة لدى العديد من اللبنانيين في الاستثمار في انتيغوا وبربودا. واكد الرئيس عون دعمه لانجاح برنامج التبادل الطالبي، منوهاً بالدور الذي يلعبه أبناء الجالية اللبنانية في انتيغوا وبربودا، لاسيما مع وجود مجموعة من الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في جامعات العاصمة سانت جونز.

وكان الرئيس براون اعرب عن سعادته لزيارة لبنان، وهي الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 2017، معتبرا ان تعيين سفير مقيم في بيروت يعكس الأهمية التي تعلقها الحكومة على صعيد تعزيز التعاون بين البلدين. ولفت الى وجود نحو الفي مواطن لبناني في انتيغوا وبربودا يلعبون دورا مهما في الاقتصاد والتربية والسياحة. وقال : لدينا رغبة في توطيد العلاقات بين البلدين وإيجاد مجالات جديدة للتعاون الثنائي وفي المحافل الدولية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، لذلك لا بد من وضع اطر للاستثمار واتفاقيات لحمايته من بينها الازدواج الضريبي". واعتبر الرئيس براون ان التعاون في المجال التربوي له أهميته لأن المستوى التعليمي في الجامعات في انتيغوا وبربودا عال، وثمة طلاب لبنانيون تخرجوا منها او هم يتابعون تحصيلهم الجامعي حتى الآن. وشكر الرئيس براون رئيس الجمهورية على دعمه لرغبته في تفعيل العلاقات وعقد اجتماعات مع الوزراء اللبنانيين المختصين وتبادل الزيارات.

وضم الوفد المرافق للرئيس براون، وزيرة الإسكان والأراضي والتجديد العمراني السيدة ماريا فانيسا براون، ووزير السياحة وتطوير الاستثمار السيد هنري شارل فرنانديز والسيدة جيل اليزابيث فرنانديز، وسفير انتيغوا وبربودا في لبنان السيد حنا عكر. وحضر المحادثات عن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.