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وقفة تضامنية مع الدفاع المدني في حمانا استنكارا لاستمرار توقيف المتطوع إياد الأشقر

20
JUNE
2022
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شارك أهالي حمانا ومختار حمانا وفعاليات إجتماعية وسياسية في بلدة حمانا أمس، بدعوة من "شبيبة حمانا الغد" ،عناصر الدفاع المدني في مركز حمانا وأهالي المتطوع في الدفاع المدني الموقوف إياد الأشقر، في وقفة تضامنية مع مركز الدفاع المدني في حمانا وعناصره الذين يبذلون جهودا جبارة في هذه الظروف الصعبة، واستنكارا لتوقيف إياد الأشقر، اثر حادث سير اثناء قيامه بواجبه باحدى المهمات المكلف بها، منذ أكثر من أسبوع.

انطلق التحرك من مركز الدفاع المدني في حمانا، بمسيرة شموع الى أمام مخفر حمانا، حيث يتم توقيف إياد، وبمواكبة أمنية من عناصر مخفر حمانا، وقد تخلل الوقفة كلمة لرئيس مركز حمانا في الدفاع المدني لويس القمري، شدد فيها على احترام الاجراءات القانونية بما خص زميله الموقوف، مع التأكيد على ضرورة إخلاء سبيله خلال سير المحاكمة، وأشار القمري الى ان لولا الاهمال المتمادي من قبل الدولة اللبنانية وأجهزتها المعنية، لما كان إياد اليوم مسجوناً، داعيا الى تحمل الجميع مسؤولياتهم في هذا السياق.

وقد وزع بيان خلال التحرك لشبيبة حمانا بعنوان "وفاء لعناصر الدفاع المدني- حمانا"، دعا الى الموقوف مع المتطوعين في الدفاع المدني،الذين يبذلون جهوداً جبارة في عملهم الإغاثي، خدمة لمجتمعهم ووطنهم.

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