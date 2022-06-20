living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جدول لاسعار المحروقات غداً.. تراجع ام ارتفاع؟

20
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة “صوت المدى”، “لا ازمة محروقات، ونتيجة البلبلة عن سعر الدولار تهافت المواطنون الى محطات المحروقات، التي بدورها لم تكن تمتلك مخزوناً كافياً يتحمل هذا التهافت والضغط لعدة اسباب منها التأخير في البواخر وحصول تقنين في السوق نهاري الخميس والجمعة، وبسبب هذا التهافت اضطرت بعض المحطات الى الاقفال”، موضحاً “لا يزال مصرف لبنان يعطي دفعات مسبقة للشركات المستوردة وفقاً لمنصة “صيرفة” ويتم التداول عن احتمال ان يتوقف عن هذا الموضوع ويتحول الى الدولار “هناك حديث مع رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة ولكن لا قرار بعد”.

وهل سيتم التخلي عن منصة صيرفة، قال البراكس: “الموضوع قيد التشاور ويتم اتخاذ القرار من قبل رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان وعند اتخاذ هذا القرار حكماً سيكون معلناً”، معلناً عن تراجع في اسعار المحروقات غداً. وقال: “المحطات “ما عم تقدر تعمل مخزون” الصهريج اصبح سعره مليار ليرة وبالتالي “المحطة انجأ عم تجيب كل يوم بيومو”، وهذا جزءاً اساسياً مما جعل عدة محطات تقفل، اما التهافت على المحطات الآخرى جعل “المخزون يخلص قبل آوانه”.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout