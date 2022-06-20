جدول لاسعار المحروقات غداً.. تراجع ام ارتفاع؟

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اكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة “صوت المدى”، “لا ازمة محروقات، ونتيجة البلبلة عن سعر الدولار تهافت المواطنون الى محطات المحروقات، التي بدورها لم تكن تمتلك مخزوناً كافياً يتحمل هذا التهافت والضغط لعدة اسباب منها التأخير في البواخر وحصول تقنين في السوق نهاري الخميس والجمعة، وبسبب هذا التهافت اضطرت بعض المحطات الى الاقفال”، موضحاً “لا يزال مصرف لبنان يعطي دفعات مسبقة للشركات المستوردة وفقاً لمنصة “صيرفة” ويتم التداول عن احتمال ان يتوقف عن هذا الموضوع ويتحول الى الدولار “هناك حديث مع رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة ولكن لا قرار بعد”.

وهل سيتم التخلي عن منصة صيرفة، قال البراكس: “الموضوع قيد التشاور ويتم اتخاذ القرار من قبل رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان وعند اتخاذ هذا القرار حكماً سيكون معلناً”، معلناً عن تراجع في اسعار المحروقات غداً. وقال: “المحطات “ما عم تقدر تعمل مخزون” الصهريج اصبح سعره مليار ليرة وبالتالي “المحطة انجأ عم تجيب كل يوم بيومو”، وهذا جزءاً اساسياً مما جعل عدة محطات تقفل، اما التهافت على المحطات الآخرى جعل “المخزون يخلص قبل آوانه”.