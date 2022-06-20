مياه لبنان الجنوبي: تكسير وتخريب مفاتيح توزيع المياه في قرى قضاء صور

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي - دائرة مياه صور أن مجموعة من الأشخاص عمدت إلى تكسير وتخريب مفاتيح توزيع المياه في قرى قضاء صور مما أدى إلى خلل في عملية توزيع المياه وانقطاعها عن العديد من المشتركين.وأكدت المؤسسة وانطلاقًا من حرصها على حسن سير المرفق العام أنها ستلاحق الفاعلين أمام الجهات القضائية المختصة، كما أنها لن تتهاون في تطبيق القوانين المرعية الإجراء بحق المرتكبين.وطلبت من كل المواطنين إبلاغ المؤسسة عن أي تعدي على هذه الشبكة أو منشآت المؤسسة لمتابعة الموضوع بالسرعة الممكنة وملاحقة المعتدين.الخط الساخن: 1785دائرة مياه صور: 07740196