سَهرة لهيئة كولكو-أوتاوا للاحتفاء بفوز النائب اسعد درغام

A + A -

نظمت هيئة كولكو-أوتاوا سَهرة احتفالية للاحتفاء بفوز سعادة النائب اسعد درغام الذي استُقْبِلَ على وَقْعِ الزغاريد و موسيقى زفة فرقة الأرز الفنية.

و قد كانت هناك كلمات ترحيبية بالضيف العزيز من قِبَل منسق هيئة كولكو-أوتاوا السيد فادي نمر و المهندس جهاد داود ،نائب منسق عام لهيئة كولكو-كندا وَسْط َ لفيف من الحضور يتقدمهم السيدة نينا عنيد عارج مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كولكو-كندا، السيدة عبير شمعون أمينة سر كولكو-كندا و مسؤولة الانتخابات و منسق هيئة مونتريال السيد انطوان مناسا.

و قد تَمَّ تكريم السيدة عبير شمعون ، أمينة سر كولكو-كندا و مسؤولة الانتخابات في الانتشار من قبل هيئة اوتاوا و قد شارك سعادة النائب هيئة اوتاوا بتقديم درعا" تكريميا" لشكرها على العمل المضني الجبار التي قامت به خلال الانتخابات.