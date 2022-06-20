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اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب ادغار طرابلسي إلى ان التكتل لغاية هذه اللحظة ليس بوارد تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، لكنه لفت في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى إمكانية حصول تطور ما في اجتماع التكتل يوم غد الثلاثاء قد يغيّر هذا الموقف.



وبالمقابل، يضيف طرابلسي: “ليس لدينا مانع ولا فيتو على أي إسم، سواء كان ميقاتي او غيره، فالمهم بالنسبة لنا ان تتشكل الحكومة وتبدأ بورشة الاصلاحات المطلوبة وتذهب للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مساعدة لبنان لإنقاذ اقتصاده من الانهيار، وأهم شيء التركيز على موضوع ترسيم الحدود البحرية بحسب ما تم إبلاغه للموفد الاميركي وذلك بموجب اتفاق الإطار الذي توصل إليه الرئيس نبيه بري مع الجانب الأميركي ويشمل الخط 23 ومساحة الـ860 كلم مربع وحقل قانا، وأقل من ذلك لا يمكن القبول به”، معتبرًا الكلام عن تنازلات من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “يأتي في سياق التشويش على موقف لبنان الرسمي”.