الوطن السورية: تقبّل أوراق اعتماد السفير المفوض وفوق العادة لمملكة البحرين لدى سورية

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الوطن السورية: تقبّل الرئيس بشار الأسد، أمس، أوراق اعتماد وحيد مبارك سيّار سفيراً مفوضاً وفوق العادة لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية.

واستقبل الرئيس الأسد سيّار وتبادل معه الحديث حول عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين، متمنياً له النجاح في مهمته.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام.

وأمام الرئيس الأسد أدى اليمين الدستورية أمس، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا بحضور رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، وذلك حسبما أوردت وكالة «سانا».