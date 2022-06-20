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الجمهورية: توقيع اتفاقية الغاز... استجرار 700 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر عبر سوريا

20
JUNE
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لـ»الجمهورية»، انّ اجتماعاً سيُعقد غداً الثلثاء في بيروت وسيضمّ إلى الجانب اللبناني المديرين العامين لوزارتي الطاقة في سوريا ومصر، من أجل توقيع اتفاقية استجرار الغاز، «وبذلك نكون قد أنجزنا ما يتوجب علينا في انتظار التمويل من البنك الدولي والتدخّل الاميركي لتسهيل هذا الأمر وتذليل آخر العقبات».

 

واشار الى انّه سيتمّ بموجب الاتفاقية استجرار 700 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر عبر سوريا التي ستكون حصتها 8 بالمئة، «بحيث انّ الكمية الصافية للبنان تصبح 650 مليون متر مكعب، الأمر الذي سيسمح لنا بانتاج 400 ميغاوات أي ما يعادل اربع ساعات كهرباء يومياً».

 

ومن جهة أخرى قال فياض: «أن ليست هناك أزمة بنزين اساساً حتى تُعالَج»، معتبراً انّ «مظاهر الأزمة كانت مفتعلة من لا شيء». واوضح انّ هناك كميات كبيرة من البنزين موجودة في البلد، «وبالتالي لا سبب لإقفال بعض المحطات الاّ نزعة أصحابها لتحقيق أرباح إضافية إذا تمّ اعتماد التسعيرة على أساس سعر الدولار في السوق الموازية بدلاً من صيرفة»، آملاً في أن تعود الأمور إلى طبيعتها بدءاً من اليوم.

الجمهورية
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