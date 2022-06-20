living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 حزيران 2022

20
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: حفايا وكواليس

كواليس

تساءل مصدر سياسيّ لماذا لا تستفيد الحكومة اللبنانية من بيع النفط الروسي بسعر مخفض كالهند ومن إعلان الرئيس الروسي بدء بيع 50 مليون طن من القمح الروسيّ وإعطاء الأولوية لدول الشرق الأوسط، خصوصاً أن بمستطاع لبنان الحصول على شروط ميسّرة إذا تجاوز طلب الرضى الأميركي واحتكم لحساب المصلحة فقط.


خفايا

قال مصدر نيابي إن أكبر عقدة أمام مساعي السفير السعودي لتجميع 65 نائباً لتسمية رئيس حكومة تثبت وجود الأغلبية التي تحدّث عنها هو ورئيس حزب القوات اللبنانية هي الحاجة للتحدّث مع الرئيس سعد الحريري وطلب مساندته بتصويت النواب السبعة المحسوبين عليه؛ وهو ما يعني اعترافاً بفشل محاولات تهميشه.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
إستنفرت ماكينة إعلامية حزبية إمكاناتها في شن حملة شعواء على رئيس الحكومة المستقيلة بهدف إحراجه لإخراجه من التداول في الإستشارات النيابية الملزمة!


غمز
ترفض مستشفى الجامعة الأميركية سداد نفقات الإستشفاء بالبطاقات المصرفية اللبنانية، مقابل القبض نقداً بالليرة أو بالدولار على تسعيرة شراء الدولار الواحد بمبلغ ٣٥ ألف ليرة!


لغز
يعتبر وزير مالية سابق أن تشجيع مصرف لبنان على دولرة الحركة التجارية من شأنه أن يؤمن بعض حاجات المركزي من العملة الخضراء لتمويل إستيراد المحروقات والقمح والأدوية المدعومة!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

أشار تقرير يتعلق بواقع القطاع العام الى ان 54% من المؤسسات العامة فرضت تخفيضات في موازناتها تراوحت بين 10 و20% في العام 2021، وواجهت 56% منها هجرة جماعية لكوادرها الفنية، ولم تتمكن سوى 17% فقط من المؤسسات العامة اللبنانية من تعديل خطط عملها ووضع بدائل تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من الأداء.

 

تناقل سياسيون وناشطون الرسالة «القاسية» التي وجهتها كاتبة تركية لأدونيس، قبيل تكريمه في منطقة «بايركلي» في إزمير، وذلك على خلفية مواقف الشاعر السوري/ اللبناني النقدية من الثورة السورية ومهادنته النظام البعثي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout