أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 حزيران 2022

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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

تساءل مصدر سياسيّ لماذا لا تستفيد الحكومة اللبنانية من بيع النفط الروسي بسعر مخفض كالهند ومن إعلان الرئيس الروسي بدء بيع 50 مليون طن من القمح الروسيّ وإعطاء الأولوية لدول الشرق الأوسط، خصوصاً أن بمستطاع لبنان الحصول على شروط ميسّرة إذا تجاوز طلب الرضى الأميركي واحتكم لحساب المصلحة فقط.



خفايا

قال مصدر نيابي إن أكبر عقدة أمام مساعي السفير السعودي لتجميع 65 نائباً لتسمية رئيس حكومة تثبت وجود الأغلبية التي تحدّث عنها هو ورئيس حزب القوات اللبنانية هي الحاجة للتحدّث مع الرئيس سعد الحريري وطلب مساندته بتصويت النواب السبعة المحسوبين عليه؛ وهو ما يعني اعترافاً بفشل محاولات تهميشه.

اللواء: أسرار

همس

إستنفرت ماكينة إعلامية حزبية إمكاناتها في شن حملة شعواء على رئيس الحكومة المستقيلة بهدف إحراجه لإخراجه من التداول في الإستشارات النيابية الملزمة!



غمز

ترفض مستشفى الجامعة الأميركية سداد نفقات الإستشفاء بالبطاقات المصرفية اللبنانية، مقابل القبض نقداً بالليرة أو بالدولار على تسعيرة شراء الدولار الواحد بمبلغ ٣٥ ألف ليرة!



لغز

يعتبر وزير مالية سابق أن تشجيع مصرف لبنان على دولرة الحركة التجارية من شأنه أن يؤمن بعض حاجات المركزي من العملة الخضراء لتمويل إستيراد المحروقات والقمح والأدوية المدعومة!

نداء الوطن: خفايا

أشار تقرير يتعلق بواقع القطاع العام الى ان 54% من المؤسسات العامة فرضت تخفيضات في موازناتها تراوحت بين 10 و20% في العام 2021، وواجهت 56% منها هجرة جماعية لكوادرها الفنية، ولم تتمكن سوى 17% فقط من المؤسسات العامة اللبنانية من تعديل خطط عملها ووضع بدائل تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من الأداء.

تناقل سياسيون وناشطون الرسالة «القاسية» التي وجهتها كاتبة تركية لأدونيس، قبيل تكريمه في منطقة «بايركلي» في إزمير، وذلك على خلفية مواقف الشاعر السوري/ اللبناني النقدية من الثورة السورية ومهادنته النظام البعثي.